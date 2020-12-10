В Улан-Удэ осужден экс-пристав, похитивший 127 тысяч рублей

Они принимал наличные от должников, не зачисляя их на депозитный счет райотдела





В Улан-Удэ вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Железнодорожного районного отделения за присвоение и растрату (статья 160 УК РФ), сообщили в УФССП по Бурятии.



Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной отделением собственной безопасности УФССП. В ходе следствия установлены факты присвоения судебным приставом-исполнителем более 127 тысяч рублей, принятых по квитанционной книжке от должников в счет погашения задолженностей по исполнительным производствам. Однако денежные средства не были зачислены на депозитный счет районного отдела, а потрачены должностным лицом по своему усмотрению.



Суд признал бывшего пристава виновным в преступлении и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.



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