В Монголии на три дня продлен строгий карантин из-за COVID-19

Общенациональная перепись скота и домашних животных проводиться не будет



В Монголии на расширенном заседании правительства и Государственной чрезвычайной комиссии решено продлить в стране режим строгого карантина до 14 декабря, сообщило



Выразив благодарность всем госслужащим, работающим в период действия режима всеобщей повышенной готовности, премьер-министр У.Хурэлсух призвал граждан быть дисциплинированным с началом смягчения карантинных условий в дальнейшем.



Премьер напомнил ГЧК о повышении ответственности и извлечении уроков из прежних ошибок в период карантинного режима, и от имени правительства принес официальные извинения народу за доставленные неудобства и гибель гражданина.



Он отметил, что президент, Великий государственный хурал, правительство, народ и частные предприятия совместными усилиями достигли результатов сдерживания распространения опасного вируса. Правительство приняло всевозможные меры по оказанию поддержки и помощи физическим и юридическим лицам, оказавшимся в трудном положении во время карантина.



«На сегодняшний день самой надежной защитой от коронавируса является дисциплина и ответственность. Страна подготовилась за прошедшие 10 месяцев, пока еще инфекция не распространилась внутри страны. Мы также поняли важность дисциплины и ответственности из опыта международного сообщества. В настоящее время страна начинает ослаблять карантинные меры. В связи с этим еще раз напоминаю всем, что самое главное это дисциплина», - заявил премьер.



По его словам, при правительстве создана рабочая группа по вопросам вакцинации населения во главе с министром финансов. Ее работа направлена на приобретение сертифицированной ВОЗ высокоэффективной вакцины, обеспечение лекарственными препаратами населения и принятие поэтапных мер по организации вакцинации.



В конце своего выступления У.Хурэлсух упомянул, что по-прежнему на международном уровне Монголия считается одной из стран, которые успешно преодолевают пандемию, и призвал граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, как в прошлом.



Правительство Монголии также приняло решение в связи с переходом на режим всеобщей повышенной готовности в этом году не проводить общенациональную перепись скота и домашних животных. Национальному статистическому управлению рекомендуется организовать перепись скота в зависимости от ситуации. В соответствии с законом «О статистике» с 2003 года, перепись поголовья скота проводилась в Монголии ежегодно с 7 по 17 декабря.



Фото: pixabay.com

В Монголии на расширенном заседании правительства и Государственной чрезвычайной комиссии решено продлить в стране режим строгого карантина до 14 декабря, сообщило МОНЦАМЭ . Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 893.Выразив благодарность всем госслужащим, работающим в период действия режима всеобщей повышенной готовности, премьер-министр У.Хурэлсух призвал граждан быть дисциплинированным с началом смягчения карантинных условий в дальнейшем.Премьер напомнил ГЧК о повышении ответственности и извлечении уроков из прежних ошибок в период карантинного режима, и от имени правительства принес официальные извинения народу за доставленные неудобства и гибель гражданина.Он отметил, что президент, Великий государственный хурал, правительство, народ и частные предприятия совместными усилиями достигли результатов сдерживания распространения опасного вируса. Правительство приняло всевозможные меры по оказанию поддержки и помощи физическим и юридическим лицам, оказавшимся в трудном положении во время карантина.«На сегодняшний день самой надежной защитой от коронавируса является дисциплина и ответственность. Страна подготовилась за прошедшие 10 месяцев, пока еще инфекция не распространилась внутри страны. Мы также поняли важность дисциплины и ответственности из опыта международного сообщества. В настоящее время страна начинает ослаблять карантинные меры. В связи с этим еще раз напоминаю всем, что самое главное это дисциплина», - заявил премьер.По его словам, при правительстве создана рабочая группа по вопросам вакцинации населения во главе с министром финансов. Ее работа направлена на приобретение сертифицированной ВОЗ высокоэффективной вакцины, обеспечение лекарственными препаратами населения и принятие поэтапных мер по организации вакцинации.В конце своего выступления У.Хурэлсух упомянул, что по-прежнему на международном уровне Монголия считается одной из стран, которые успешно преодолевают пандемию, и призвал граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, как в прошлом.Правительство Монголии также приняло решение в связи с переходом на режим всеобщей повышенной готовности в этом году не проводить общенациональную перепись скота и домашних животных. Национальному статистическому управлению рекомендуется организовать перепись скота в зависимости от ситуации. В соответствии с законом «О статистике» с 2003 года, перепись поголовья скота проводилась в Монголии ежегодно с 7 по 17 декабря.Фото: pixabay.com