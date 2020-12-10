В Улан-Удэ найден 16-летний подросток

С ним все в порядке, с 29 ноября он проводил время с друзьями





В столице Бурятии найден пропавший 16-летний житель Улан-Удэ. Вчера его доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии, сообщили в МВД по Бурятии.



Впоследствии, после беседы с инспекторами ПДН, установления ими обстоятельств пропажи и нахождения в период розыска, юноша передан матери.



По словам молодого человека, время с момента ухода из дома (29 ноября) он проводил с друзьями. С ним все в порядке.



Фото: «Номер один»



