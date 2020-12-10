В Бурятии начальник пожарной части спас трех детей

Он первым прибыл к горящему дому в селе Нижний Саянтуй







Пожар в квартире двухэтажного многоквартирного дома произошел накануне в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Узнав о возгорании, начальник пожарной части №65 третьего Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Николай Медведев, живущий неподалеку, на личном автомобиле отправился на помощь и первым прибыл к месту пожара.



«Женщина на балконе второго этажа, увидев меня, крикнула, что ей и детям делать, - вспоминает Николай. – Я ответил, чтобы они одевались».



В подъезде было сильное задымление, жилец дома обесточил квартиру, в которой был пожар. Начальник пожарной части вынес троих малолетних детей и провел эвакуацию остальных жильцов. Прибывшие огнеборцы Пожарно-спасательной части № 8 Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру, в условиях сильного задымления обнаружили очаг возгорания и ликвидировали его, сообщили в Республиканском агентстве по ГО и ЧС.



Совместно с пожарными Тарбагатайского отряда была проведена проливка места пожара. В результате возгорания уничтожен огнем телевизор, оплавилась электропроводка проводка, обгорели обои, закопчены стены на общей площади 3 квадратных метра. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных распространение огня не было допущено. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования.



Фото: Республиканское агентство по ГО и ЧС





