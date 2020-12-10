Инфраструктура Транссиба не пострадала после землетрясения в районе Байкала

В состоянии пути и объектов инфраструктуры отклонений не выявлено, все поезда следуют согласно графику



Специалисты Восточно-Сибирской железной дороги оперативно провели проверку состояния пути, искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта и социальной сферы после сильного землетрясения в районе Байкала. В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено, все поезда следуют согласно графику, сообщила пресс-служба ВСЖД.







Предварительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.



Фото: old-visual.rzd.ru Специалисты Восточно-Сибирской железной дороги оперативно провели проверку состояния пути, искусственных сооружений, объектов железнодорожного транспорта и социальной сферы после сильного землетрясения в районе Байкала. В настоящее время осмотры завершены, отклонений в состоянии пути и объектов инфраструктуры не выявлено, все поезда следуют согласно графику, сообщила пресс-служба ВСЖД. Напомним , сегодня в 05:44 (местного времени)на территории Кабанского района Бурятии зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Эпицентр находился в дельте реки Селенга в 16 км. северо-западнее от села Дубинино. По сообщению ЕДДС, толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ. В настоящее время силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.Предварительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, жертв и разрушений нет.Фото: old-visual.rzd.ru