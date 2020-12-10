В Улан-Удэ для лечения легких форм ковида открыли 8 амбулаторных центров

Они серьезно облегчили жизнь медикам и пациентам







9 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов проверил работу новых амбулаторий при городских поликлиниках №2 и №3. Центры начали работу в ноябре, за этот период они обслужили почти 4 тысячи пациентов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Всего же в Улан-Удэ при всех городских поликлиниках открыто 8 амбулаторных центров, которые начиная с сентября предоставляют первичную медико-санитарную помощь для больных с легкой формой COVID-19, проходящих лечение на дому.





Центры состоят из отделений диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В каждом блоке предусмотрена диагностическая зона, где проводятся рентгенологические исследования, забор биологического материала на общий и биохимический анализ крови, ПЦР-исследование и экспресс-диагностика на COVID-19, ЭКГ-исследования.





- В амбулаторных центрах также предусмотрена реабилитация вылечившихся, кому необходимы процедуры по восстановлению. В первую очередь, для тех больных коронавирусом, кто лечится на дому с легкой формой, нужно наблюдение пульмонолога, консультации врачей. Здесь можно получить как очную, так и видео-консультацию. Здесь же развернут центр 122, сидят операторы, которые принимают заказы на «ковидное» такси. Комплексный центр с полным спектром услуг, которые оказывают людям, нуждающимся в помощи на амбулаторном этапе, - отметил глава Бурятии.





С начала работы в амбулаторном центре при поликлинике №2 оказана помощь 1120 инфицированным коронавирусом пациентам, 1320 пациентам с ОРВИ и 322 - пациентам с внебольничными пневмониями. А специалистами амбулаторного центра Городской поликлиники №3 за ноябрь выявлено 975 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент на амбулаторном лечении находится 560 пациентов.





- Создание центра значительно повысило для наших пациентов доступность медицинской помощи. Как правило, 80% всех заболевших – это пациенты с легким течением болезни, получающие лечение дома. И так как они не могут выйти из дома, они были вынуждены подолгу ждать врача дома в период высокого роста заболеваемости. Поэтому, конечно, возникали справедливые жалобы. Сейчас гораздо легче стало. Например, пациенты спокойно могут прийти в назначенное время, чтобы сдать контрольные мазки, не дожидаясь выезда ковидной бригады. Если нет личного транспорта, мы предоставляем специально приспособленный свой транспорт, а также «ковидное» такси, - рассказала главврач поликлиники №3 Надежда Батуева.





- Я бы хотела подчеркнуть, что 5 регионов страны смогли в первую неделю с момента опубликования приказа Минздрава России открыть амбулаторные центры. Республиканский штаб создал все для этого условия по всей территории Улан-Удэ. Предусмотрел для этого помещения и средства. Потому что нам выделили средства на ремонт, помещение было не готово и на укомплектование режимных кабинетов, где идет забор. Мы в первую неделю сразу стартовали. Это большое подспорье, потому что на сегодняшний день существенно изменилась поточность пациентов. Реабилитация очень востребована. Наша республика, я думаю, сделала правильный шаг, своевременный, - отметила главврач поликлиники №2 Виктория Колмакова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии