Человек-паук из Улан-Удэ попал в итоговый ролик Гугла

Ролик посвящен главным запросами года в сети

Гугл опубликовал очередной итоговый выпуск «Год в поиске 2020», куда попал и волонтер из Бурятии. Весной Александр Афонин помогал волонтерам, которые развозили продукты. Все это он делал в костюме человека-паука. Главная цель была поднять настроение детям, к которым приходили волонтеры.

- Здорово, что инициатива была замечена и одобрена обществом! Поздравляю самого известного бурятского человека-паука! Александр Афонин, не зря ты терпел все мои арахношуточки и ездил по заявкам! – поделился автор волонтерского проекта Чингис Болотов.

Традиционно поисковик Гугл подводит итоги года и рассказывает о новостях, которые были в поисковике целый год. И конечно главной темой стала пандемия коронавируса и ее герои – врачи и волонтеры.

Среди других тем ролика – розлив нефти в Норильске, протесты в Хабаровске и Белоруссии, отравление Навального и люди, ушедшие от нас в 2020 году.