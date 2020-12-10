Национальный оркестр Бурятии отметит 80-летие онлайн

Трансляция большого концерта состоится сегодня в 19:00 на YouTube-канале театра «Байкал»



В юбилейном концерте зрители услышат лучшие музыкальные произведения в исполнении оркестра. Мелодии, написанные десятки лет назад, прозвучат в новой интерпретации, также оркестр представит уникальный музыкальный фонд композиторов республики и молодых музыкантов, сообщает минкультуры Бурятии.



«В концерте появятся и беседы с главным дирижером Жаргалом Токтоновым и музыкальным руководителем, композитором театра Галмандах Баттулгой. Они вспомнят интересные факты о прошлом и настоящем оркестра, а также поделятся планами и мечтами на будущее» - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».



Три года назад оркестр бурятских народных инструментов им. Чингиса Павлова приобрел новый статус и был переименован в Национальный оркестр Бурятии. Шагнув в новую историю, коллектив чтит музыкальные традиции, пробует себя в новых направлениях, создает собственные проекты, продолжая уникальную биографию единственного в России оркестра с подобным составом.



Трансляция концерта начнется 10 декабря в 19:00 на YouTube канале театра -



Возрастное ограничение 6+



Фото: egov-buryatia.ru/minkult

В юбилейном концерте зрители услышат лучшие музыкальные произведения в исполнении оркестра. Мелодии, написанные десятки лет назад, прозвучат в новой интерпретации, также оркестр представит уникальный музыкальный фонд композиторов республики и молодых музыкантов, сообщает минкультуры Бурятии.«В концерте появятся и беседы с главным дирижером Жаргалом Токтоновым и музыкальным руководителем, композитором театра Галмандах Баттулгой. Они вспомнят интересные факты о прошлом и настоящем оркестра, а также поделятся планами и мечтами на будущее» - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».Три года назад оркестр бурятских народных инструментов им. Чингиса Павлова приобрел новый статус и был переименован в Национальный оркестр Бурятии. Шагнув в новую историю, коллектив чтит музыкальные традиции, пробует себя в новых направлениях, создает собственные проекты, продолжая уникальную биографию единственного в России оркестра с подобным составом.Трансляция концерта начнется 10 декабря в 19:00 на YouTube канале театра - https://www.youtube.com/theatrebaikal Возрастное ограничение 6+Фото: egov-buryatia.ru/minkult