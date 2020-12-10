Власти Бурятии воззвали к совести бизнесменов

Мобильные группы не успевают проверять все торговые точки





Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции подготовил рекомендации для организации работы торговых сетей в условиях большого наплыва покупателей в период новогодних праздников.

- Контрольные мероприятия со стороны мобильных групп продолжаются. Мы организовали работу дополнительно в вечернее время. Но мы понимаем, что подготовка к Новому году у жителей республики только начинается, и ожидается увеличение потоков посетителей в торговые центры. Поэтому мы обращаемся к руководителям крупных сетей республики с тем, чтобы в торговых залах были максимально соблюдены меры профилактики. Мобильные группы не в силах охватить все магазины, поэтому содействие со стороны предпринимательского сообщества необходимо. За здоровье населения в ответе мы все, - заявил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред аравительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Между тем мобильные группы продолжают работать на всей территории республики. За прошедшие сутки ими составлено свыше 120 протоколов об административных правонарушениях. Так, 9 декабря только в городе Улан-Удэ проверками были охвачено свыше 260 объектов, на нарушителей составлено 11 протоколов.Проведен рейд на универсальной торговой базе Буркоопсоюза, выявлены нарушения масочного режима, проведены профилактические беседы. В отношении индивидуального предпринимателя – торговой организации «Одевай-ка» - составлен протокол о нарушении масочного режима при обслуживании покупателей. Также протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий составлен на должностное лицо в кафе «Бууза-Room» на ул. Терешковой по факту несоблюдения масочного режима сотрудником при обслуживании посетителей.Фото: «Номер один»