10.12.2020
Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность частей ВВО

Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность частей ВВО

Военные городки, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали

Землетрясение, произошедшее сегодня в Бурятии, не оказало влияния на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в регионе, сообщила пресс-служба ВВО.

Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали.

Соединения и воинские части общевойскового объединения продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме.

Дежурные службы в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Республики Бурятия для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло сегодня утром в Бурятии. Эпицентр находился в Кабанском районе республики.

Фото: function.mil.ru
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