Землетрясение в Бурятии не повлияло на боеготовность частей ВВО

Военные городки, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали



Землетрясение, произошедшее сегодня в Бурятии, не оказало влияния на боевую готовность соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в регионе, сообщила пресс-служба ВВО.



Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали.



Соединения и воинские части общевойскового объединения продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме.



Дежурные службы в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Республики Бурятия для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке.



Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло сегодня утром в Бурятии. Эпицентр находился в Кабанском районе республики.



Фото: function.mil.ru

