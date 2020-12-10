Лудуб Очиров сыграет с Новосибирским академическим симфоническим оркестром

Это будет мировая премьера концерта юного автора для морин хуура с оркестром











В Новосибирске 16 декабря состоится мировая премьера концерта для морин хуура с оркестром композитора из Бурятии Лудуба Очирова. Сочинение «Нютагайм эгшиг» («Мелодии родного края»), исполнит Новосибирский академический симфонический оркестр. Соло на морин хууре сыграет сам автор.



Жители Бурятии смогут посмотреть онлайн трансляцию на сайтах Новосибирской и Бурятской филармонии, сообщили в минкультуре Бурятии.



Лудуб Очиров – певец, композитор, аранжировщи из Бурятии, который в свои 18 он уже обладает целым рядом престижных наград и премий. Только в этом году он стал лауреатом III степени шестого Всероссийского конкурса молодых композиторов «Юный музыкант» (Москва); лауреатом I степени VII Международного конкурса композиторов и аранжировщиков им. И. Дунаевского; обладателем гран-при в номинации «Композиция» в шестой международной олимпиаде по слушанию музыки и музыкальной литературе «Музыка - душа моя» (2020) и победителем XIII Международного конкурса молодых композиторов имени А.Г. Шнитке (Саратов).



Новосибирский академический симфонический оркестр давно завоевал известность за пределами Сибири, стал культурным достоянием России. Оркестр прошел большой творческий путь и, по многочисленным отзывам выдающихся музыкантов, критиков и публики, как в стране, так и за рубежом, сумел завоевать лидирующее место в иерархии симфонических оркестров России. Коллектив, созданный в 1956 году народным артистом СССР, профессором Арнольдом Кацем и руководимый им до его кончины в январе 2007 года, в 1982 получил звание «Академический», побывал в больших и малых городах СНГ, неоднократно участвовал в международных музыкальных фестивалях. В их числе: «Русская зима», «Рождественские вечера» (Москва), «Белые ночи» (Ленинград), фестиваль русской музыки в Вене, «Мартовские дни» (Болгария), фестиваль музыки Бернстайна (Новосибирск, Ленинград, Москва), фестиваль слушания «Ухо» (Эрланген, Германия), фестиваль классической музыки (Канны, Франция), Дрезденский музыкальный фестиваль, Дни Иберийской музыки (Испания), Фестиваль фортепианного искусства (Франция), Фестиваль В. Спивакова (Кольмар).



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Фото: egov-buryatia.ru/minkult



