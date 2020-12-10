Землетрясение не повлияло на энергоснабжение Бурятии и Улан-Удэ

ТЭЦ, котельные и тепловые сети ТГК-14 работают в штатном режиме без отключений оборудования



ТЭЦ, котельные и тепловые сети ТГК-14 после землетрясения, произошедшего ночью на территории Кабанского района Бурятии, работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба энергокомпании.



На ближайшей к эпицентру Тимлюйской ТЭЦ проведенный осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Инцидентов на теплосетях в поселке Каменск также не зафиксировано. В столице Бурятии энергетические объекты ТГК-14 работают в штатном режиме, повреждений или отключений работы оборудования не выявлено.



Землетрясение не повлияло на энергоснабжение республики и города, отмечают в энергокомпании



Фото: news.tgk-14.com



