Власти Бурятии планируют осчастливить жителей двух сел

Их жителям накинут еще по два часа жизни с электричеством





В поселках Уакит и Варваринск Баунтовского района время подачи электроэнергии для населения планируется увеличить на два часа. Этот вопрос сегодня обсудил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на встрече с главой района Николаем Ковалевым.

- В отдаленных населенных пунктах изолированная система электроснабжения. Электроэнергия в дома жителей подается в течение 16 часов в сутки в поселке Уакит и 15 часов - в поселке Варваринск. Такое ограничение в век высоких технологий остается проблемой и для тех, кто живет в поселках, и для руководства. Ведь лишний час подачи электроэнергии несет за собой увеличение расходов топлива. Будем изыскивать возможности, - рассказал по итогам встречи зампред правительства.Фото: pixabay.com