Путин отправил Медведева из Бурятии в Оренбург

Наш земляк возглавит областную прокуратуру

1 декабря Совет Федерации официально утвердил кандидатуру Руслана Медведева на должность областного прокурора. Уроженец Заиграевского района Руслан Медведев последние четыре года трудился прокурором Амурской области

Руслан Медведев родился в 1975 г. в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятской АССР. Служил в органах прокуратуры Амурской области, Приморского края. Ожидается, что 20 декабря будет обнародован президентский указ о назначении Руслана Медведева прокурором Оренбургской области.

Одним из последних громких дел в прокурорской практике Руслана Медведева в Амурской области стали прогремевшие на всю страну антиCOVIDные баннеры и плакаты, установленные в Благовещенске. В формате социальной рекламы они предупреждали граждан об опасности проявления беспечности в период пандемии коронавируса. При этом некоторых местных жителей шокировало изображение кладбища, а также в целом тема смерти, которая была обыграна на плакатах.

Заявление в адрес прокурора Амурской области Руслана Медведева с просьбой проверить баннеры направил один из местных активистов. Также Руслан Медведев подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы благовещенского муниципального предприятия «ГСТК», похитившей более 300 тысяч рублей. Женщина почти год получала зарплату за сотрудника, который на предприятии не работал, но заявление об увольнении не подал.





Фото: прокуратура Амурской области