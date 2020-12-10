Главврач поликлиники в Улан-Удэ назвала «сказкой» 60 ковидных больных в день

Медики фиксируют устойчивую тенденцию к спаду заболеваемости





Главные врачи поликлиник в Улан-Удэ отмечают снижение числа обращений пациентов за первичной медико-санитарной помощью и по коронавирусной инфекции, и по острым респираторным вирусным инфекциям.

- Статистика в октябре-ноябре была агрессивная по выявлению положительных анализов. Но на сегодняшний день идет спад как по ОРВИ. Если в день было 150 обращений в фильтр-боксы во взрослой поликлинике, то сейчас 70-80 пациентов, 90 максимум. Есть результат от ограничительных мероприятий, люди посидели дома, не выходили, не контактировали, не работали некоторые. Это дало результат и как для детей. По детям три месяца имеем низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Если мы сейчас также продержимся в ограничительных мероприятиях, будем их соблюдать, то тогда надеюсь, что цифры у нас будут такие как вчера. Вчера у нас было около 60 положительных результатов. Для нашей поликлиники - это сказка. Позитивные тенденции есть. Если они сохранятся, то коронавирус мы победим, - отметила главврач Городской поликлиники № 2 Улан-Удэ Виктория Колмакова.В целом по республике по сравнению с ситуацией на 1 декабря регистрируется снижение суточного прироста инфицированных и занятости коечного фонда. Также количество выздоровевших пациентов значительно преобладает над числом заболевающих. Так, по состоянию на 1 декабря регистрировалось 263 новых случая заболевания за последние сутки. В стационарах на тот момент лечились 200 пациентов, было занято 75% коечного фонда. Количество выздоровевших было меньше новых случаев инфицирования и составляло 202 случая. На утро 10 декабря суточный прирост составил 227 случаев, что на 13,7% процентов ниже, чем в первый день зимы. Занятость коечного фонда сегодня составляет 70,3%. За эти сутки 394 пациента выздоровели, что значительно больше количества инфицированных, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Введение дополнительных мероприятий по ускорению диагностических мероприятий, а также частичный карантин на организации торговли и общепита также отразились на процессах лабораторных исследований.- Сейчас доступность ПЦР-исследования значительно увеличилась. В течение двух дней мы получаем результат. Поэтому пациент начинает проходить лечение сразу, поэтому быстрее выздоравливает и меньше людей заражает. И мы регистрируем, что меньше людей стали заболевать, и вот этот обвальный рост прекратился благодаря своевременным ограничительным мероприятиям, которые республика ввела. Будем надеяться, что эти тенденции положительные сохранятся, - рассказала главврач Городской поликлиники №3 Надежда Батуева.Однако руководители медицинских организаций призывают жителей Бурятии сохранять осторожность, соблюдать меры профилактики, чтобы и в дальнейшем сохранить и улучшить эпидемиологическую ситуацию.Фото: пресс-служба правительства Бурятии