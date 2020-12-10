Жителя Улан-Удэ хватились через полгода после пропажи

Полицейские разыскивают 41-летнего Петра Вакарина, который 28 мая ушел из дома и не вернулся



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 41-летнего жителя Улан-Удэ Петра Вакарина, который 28 мая ушел из дома на улице Волочаевской и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственников 4 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского МВД .



Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, на вид 45 лет, рост около 175 см, волосы русые.



Особые приметы: шрам длиною 2 см над бровью, татуировки на теле.



Был одет: мастерка спортивная темного цвета, джинсы и туфли черные.



Предположительно, находится на заработках.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(964)406-96-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

