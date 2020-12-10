Более 350 контрафактных запчастей к мотоциклам Honda задержаны в Забайкалье

Репутационный ущерб, по оценке правообладателя товарного знака, составил около 245 тысяч рублей



Сотрудники Читинской таможни в пункте пропуска ЖДПП Забайкальск задержали 360 контрафактных запасных частей (крышки к двигателю внутреннего сгорания) к мотоциклам Honda Партию запчастей ввозила из Китая российская компания, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.



При досмотре контейнера с запчастями к автомобилям и мотоциклам таможенники обнаружили запчасти, маркированные товарным знаком Honda. При перемещении таких товаров импортер должен был представить разрешительные документы на право использования этого товарного знака. Таких документов у импортера не оказалось.



Правообладателем товарного знака Honda является компания Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Tokyo JP. В ответ на запрос Читинской таможни представитель правообладателя сообщил, что российская компания, ввозившая запасные части к мотоциклам, не является лицом, уполномоченным на ввоз и реализацию товаров, маркированных этим товарным знаком на территории России. Репутационный ущерб, по оценке правообладателя, составил около 245 тысяч рублей.



Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Проводится расследование.



Фото: dvtu.customs.gov.ru

