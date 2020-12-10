«Единая Россия» поддержала школьные музеи в Бурятии

Победители конкурса получили сертификаты на 500 и 300 тысяч рублей





Два школьных музея в Бурятии стали победителями федерального этапа конкурса школьных музеев, который проходил в 2020 году в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и посвященного 75-й годовщине Великой Победы. Глава Бурятии, секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Цыденов вручил победителям – музею школы №65 в Улан-Удэ и музею Шимкинской школы Тункинского района сертификаты на 500 и 300 тысяч рублей.

В ходе регионального этапа конкурса лучшими признаны шесть музеев: школы №41 Улан-Удэ, Усть-Баргузинской школы, Мухоршибирской СОШ №1, Тарбагатайской и Ильинской школ, СОШ №52 Улан-Удэ. Представители партии «Единая Россия» в различных уровнях власти также поддержали участников регионального этапа конкурса, все победители получили развивающие интерактивные комплекты для своих музеев.





Конкурс стартовал в феврале 2020 года и был посвящен 75-летию со дня Великой Победы. Он проводился в два этапа – региональный и федеральный. От Бурятии поступило 18 заявок городских музеев и 37 заявок сельских школьных музеев. В номинации «Лучший городской музей» в Дальневосточном федеральном округе победителем признан историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г.С. Асеева школы №65 в Улан-Удэ. В номинации «Лучший сельский музей» зал боевой славы школы-интерната в селе Шимки Тункинского района Бурятии занял второе место.





По словам руководителя школьного музея СОШ №65 в Улан-Удэ Натальи Уваровой, все школьные музеи на сегодняшний день являются дополнительной базой для историко-краеведческого образования школьников, расширяют кругозор учащихся, приобщают к базовым национальным ценностям.





- В большинстве школ есть музеи. Как правило, они не получают поддержку, работают на энтузиазме руководства школы, учителей, ребят и их родителей. Чтобы поддержать патриотическое движение, партия «Единая Россия» запустила в этом году конкурс для школьных музеев по сохранению исторической памяти. Школьные музеи играют особую роль в этом направлении. Надеюсь, что благодаря конкурсу они получат новое развитие. Для конкурсантов предусмотрены хорошие призы, - отметил Алексей Цыденов.- Благодаря проекту «Историческая память» мы смогли систематизировать работу нашего музея. Конкурс помог нам определить направление дальнейшей нашей деятельности. Музей должен развиваться, быть интерактивным, чтобы современным школьникам было интересно его посещать. Все эти инициативы партии «Единая Россия», несомненно, послужат дальнейшему гражданско-патриотическому воспитанию наших детей, - подчеркнула Наталья Уварова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии