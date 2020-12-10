В Приангарье готовятся к юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа

А также - к 100-летию Аларского и Боханского районов, 50-летию Нукутского района и 85-летию Александра Вампилова



Усть-Ордынский Бурятский округ отметит 85-летие в сентябре 2022 года. Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея, сообщили в пресс-службе Иркутской области.



«Подготовка к празднованию юбилея округа – это большая совместная, согласованная работа всех поселений, районов округа, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и правительства Иркутской области. Подготовка и реализация праздничных мероприятий должны дать импульс развитию всех территорий округа. Нам необходимо привести в порядок спортивные сооружения, объекты культуры, навести порядок, и благоустроить каждый населенный пункт округа, - сказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, открывая заседание.



Глава округа отметил, что подготовка не должна быть формальной. Кроме того, для эффективного использования ресурсов и средств главам районов УОБО рекомендовано совместить подготовку к празднованию 85-летия Усть-Ордынского Бурятского округа с другими юбилейными датами. В частности, в 2022 году будут отмечаться 100-летие Аларского и Боханского районов, 50-летие Нукутского района, 85-летие драматурга Александра Вампилова.



Члены оргкомитета обсудили потребность в реконструкции, капитальном ремонте и строительстве социальных объектов на территории шести районов, входящих в состав Усть-Ордынского Бурятского округа, планы по ремонту дорог, сносу бесхозных строений, которые портят вид населенных пунктов. Были внесены предложения по проведению культурных и событийных мероприятий, чествований заслуженных жителей округа, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие малой родины.



«Мы должны в первом квартале 2021 года провести очередное заседание оргкомитета с утверждением плана мероприятий, реестра юбилейных поручений, конкурсов, смотров, проектов», - подчеркнул Анатолий Прокопьев.



Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа, создан по распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В состав оргкомитета вошли члены регионального правительства, депутаты законодательного собрания области, мэры районов Усть-Ордынского Бурятского округа, представители общественных организаций.



Фото: irkobl.ru/sites/uobo



