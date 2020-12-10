Бурятские «единороссы» оборудовали колл-центр ковидной амбулатории компьютерами

Оргтехника позволит организовать эффективную работу специалистов





Три ноутбука 9 декабря переданы Городской поликлинике №2, на базе которой открыт амбулаторный центр для лечения больных с легкой формой COVid-19. Оргтехника позволит организовать эффективную работу специалистов колл-центра со списками пациентов, их упорядочивании, составления списков контактных лиц, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Открытие амбулаториного центра контролировал глава Бурятии, секретарь регионального политсовета «Единой России» Алексей Цыденов.- 5 регионов страны смогли уже в первую неделю с момента опубликования приказа Минздрава России открыть амбулаторные центры. Республиканский штаб создал для этого необходимые условия по всей территории Улан-Удэ. Было выделено помещение и средства для оперативного ремонта и на укомплектование режимных кабинетов, где идет забор анализов. Мы в первую неделю сразу стартовали. Амбулатория сегодня очень востребована, благодаря оперативным действиям главы республики мы сделали очень верный и своевременный шаг, - отметила главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.Открытие амбулаторных центров позволило изменить подходы в организации консультативной медицинской помощи и маршрутизации пациентов, сократить сроки получения лекарственных препаратов.Аналогичный амбулаторный центр открыт на базе Городской поликлиники №3. Он разместился в помещениях, предоставленных администрацией Улан-Удэ на безвозмездной основе. В подготовке помещений амбулаторного центра поликлиники №3 также помогли единороссы - на средства из партийного фонда закуплены и установлены пластиковые окна.- Создание центра значительно повысило для наших пациентов доступность медицинской помощи. 80% всех заболевших – это пациенты с легким течением болезни, получающие лечение дома. И так как они не могут выйти из дома, они были вынуждены подолгу ждать врача дома в период высокого роста заболеваемости. Поэтому, конечно, возникали справедливые жалобы. Сейчас гораздо легче стало. Например, пациенты спокойно могут прийти в назначенное время, чтобы сдать контрольные мазки, не дожидаясь выезда ковидной бригады. Если нет личного транспорта, мы предоставляем специально приспособленный свой транспорт, а также «ковидное» такси, - рассказала главный врач Городской поликлиники №3 Улан-Удэ Надежда Батуева.Фото: БРО «Единая Россия»