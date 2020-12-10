В Улан-Удэ пропала школьница

Двенадцатилетняя Надежда Кушнарева 9 декабря днем ушла в школу и не вернулась







Сотрудники полиции разыскивают 12-летнюю жительницу Улан-Удэ Надежду Кушнареву, которая 9 декабря около 13:00 ушла в школу, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Заявление о пропаже девочки поступило в полицию от матери сегодня, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, на вид 14 лет, рост 158 см, среднего телосложения, волосы черные, ниже плеч, челка прямая, глаза карие.



Была одета: куртка золотисто-бежевого цвета, с капюшоном, удлиненная, шапка бежевая вязаная, водолазка и джинсы серого цвета, ботинки черные со шнуровкой. При себе имела рюкзак серого цвета с красными вставками.



Особые приметы: на правой брови выбрита маленькая полоска.



Возможно, находится у знакомых.



При наличии какой-либо информации о подростке или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)656-06-22 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии

