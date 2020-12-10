В Улан-Удэ нашли пропавшую школьницу

Двенадцатилетняя девочка обнаружена на улице в компании друзей
В Улан-Удэ сотрудниками ПДН найдена пропавшая накануне 12-летняя школьница. Девочка была обнаружена в компании друзей на улице Тулаева и пыталась убежать от правоохранителей, сообщили в МВД по Бурятии.
«С ней все в порядке», - уточнили в полиции.
Полицейские устанавливают обстоятельства ее пропажи и местонахождения в период розыска.
Напомним, девочка 9 декабря около 13:00 ушла в школу и пропала. Заявление о пропаже девочки поступило в полицию от матери сегодня.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?