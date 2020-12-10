В Бурятии спасатели вызволили из тайги заболевшего охотника

В результате авиационных поисковых работ они обнаружили охотника в верховьях реки Чая



В Бурятии сегодня утром поступила информация о том, что два охотника с помощью радиостанции запросили помощь с зимовья в верховьях реки Чая Северо-Байкальского района. У одного из них обострилось хроническое заболевание - самостоятельно выйти из труднодоступной местности он не мог, сообщили в пресс-службе спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России.



В Центре управления кризисными ситуациями республиканского главка МЧС приняли решение о применении авиации. К поиску подключили вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра и трех спасателей БПСО, накануне завершивших другие спасательные работы и прибывших в город Киренск Иркутской области для заправки вертолета и дальнейшего следования в место постоянной дислокации.



«По координатам, которые передал пострадавший, мы нашли зимовье. Возможности для посадки вертолета не наблюдалось. При помощи вертолетной лебедки было произведено десантирование, осмотрена местность. В зимовье никого не обнаружили, но от дома шел отчетливый след снегохода. Было решено произвести поиск в направлении следа. По нему вертолет вышел на другие зимовья. У третьего нас встретил человек. Здесь же командир вертолета смог найти площадку для посадки», — рассказал Максим Кривошеев, спасатель первого класса Никольского подразделения БПСО.



Спустя час 68-летний житель села Холодное Северо-Байкальского района Бурятии был доставлен в Киренск и передан врачам скорой помощи в состоянии средней степени тяжести.



Фото: БПСО



