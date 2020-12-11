В Бурятии летальные исходы от COVID-19 становятся единичными

В республике общее число случаев коронавируса достигло 21 806, 228 подтверждены за последние сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 21 806. Это на 228 случаев больше, чем было в четверг, 55% (11 987) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 501, трое человек - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 228 новых случаев коронавируса 189 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 886 человек.



В стационарах республики получают лечение 1 858 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 35), в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1 465. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 61 пациент (из них старше 65 – 36), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 41.



Амбулаторное лечение проходят 1 964 пациента с COVID-19, наблюдается 7001 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 17483 (+328) человек. Дополнительно снято с наблюдения 440 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 597 коек, занято – 1 858, свободно – 739 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 765 человек, с нарастающим итогом – 671 901 человека. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве..



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