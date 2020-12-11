11.12.2020
Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой

Рисунок юной жительницы Бурятии станет новогодней открыткой

Девятилетняя Алина Бархаева заняла второе место на всероссийском детском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы»

Юная жительница Бурятии стала победительницей всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Елку Победы», который организовали Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Работа девятилетней Алины Бархаевой заняла второе место в возрастной категории 7-10 лет.

«Теперь рисунок Алины Бархаевой станет коллекционной новогодней открыткой», - сообщили в пресс-службе «Музея Победы».

«В семье спокойствие, вернулся отец с фронта. Все в ожидании наступающего Нового года. Маша с мамой наряжают елку, а бабулечка слушает, как играет сын на гармошке. Раньше она бы станцевала, под звуки гармони, а сейчас, после известий о смерти сыновей, ее здоровье ухудшилось, ноги стали непослушными. Позади ужасы войны, все ее тяготы и боль. На фронт ушли три сына бабушки Марфы: Николай, Митрофан, Евлампий. А вернулся только один Николай. Память о сыновьях осталась в сердцах близких и фото на стене. Впереди много новых идей, пусть все наши мечты сбудутся с приходом Нового года! И всем наша семья желает мирного неба и никакой беды!», — написала о своей работе Алина Бархаева.

Всех призеров пригласят на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг народа» Музея Победы. Кроме того, школьникам вручат дипломы и призы от организаторов. Посмотреть работы лауреатов, а также других участников конкурса можно на онлайн-выставке, которая размещена на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/projects/elka-pobedy-ris/), там же опубликован полный список победителей.

Всего же на конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ. Свои рисунки прислали ребята из 74 регионов России - от Калининграда до Приморского края, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и даже Италии. Среди самых активных - школьники из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Нижегородской, Свердловской областей и др. Больше всего рисунков - почти 2100 - поступило от ребят 7−10 лет. Юные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т. д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами.

Фото: Музей Победы

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