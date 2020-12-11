В Бурятии энергетики заменили почти 90 сгнивших опор ЛЭП

Филиал МРСК Сибири выполнил ремонт после вмешательства прокуратуры



В Бурятии прокуратура Окинского района проверила исполнение законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности Тункинского РЭС - структурного подразделения «Бурятэнерго» (филиал МРСК Сибири).



Установлено, что на территории района, расположенного в высокогорье Восточных Саян, 87 опор электросети , проходящей вдоль автодороги, находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, в результате чего повышен риск их падения и обесточивания населенных пунктов. В нарушение федерального закона «Об электроэнергетике» сетевой организацией своевременная замена опор не проведена.



Прокурор района внес представление начальнику Тункинского РЭС, по результатам рассмотрения представления 87 опор линии электропередачи заменены, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: rosseti-sib.ru

