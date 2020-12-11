Дальневосточная авиакомпания будет создана до конца 2020 года

Решение принял Совет Дальневосточного федерального округа
Совет Дальневосточного федерального округа, который прошел во Владивосток под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, принял решение создать Единую дальневосточную авиакомпанию, сообщили в правительстве Бурятии.
До конца декабря 2020 года будет подписано акционерное соглашение о создании новой авиакомпании. Предприятие образовывается на базе авиакомпании «Аврора», которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками.
«В наблюдательный совет единой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ. Как назвать новое авиапредприятие решат сами дальневосточники», - сообщил Юрий Трутнев.
Единая авиакомпания создается по поручению президента России с целью повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развития местного и межрегионального авиасообщения. Определена маршрутная сеть, разработана финансовая модель организации авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты ДФО, разработан механизм объединения авиакомпаний на договорной основе.
«Такое решение позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава», - рассказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.
В рамках выполнения поручения главы государства по созданию дальневосточной авиакомпании подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных). Утверждена маршрутная сетка каждого региона. Ожидаемый пассажиропоток составит около 2 миллионов человек в год, при этом на местных маршрутах - не менее 283 тысяч человек, на региональных и межрегиональных – не менее 1,7 миллиона человек.
Определена примерная потребность во флоте. Для местных перевозок планируется использовать 186 воздушных судов, из которых 53 машины российского производства будут приобретены до 2025 года. Минпромторгом России представлены сроки начала серийных поставок соответствующих типов судов.
Отметим, это означает начала формирования рынка для самолета «Байкал», который планируется выпускать на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Фото: egov-buryatia.ru
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