Фестиваль «Байкальская миля» переносится на 2022 год

Однако организаторы гонок на льду Байкала готовят сюрприз на энтузиастов скорости



Международный фестиваль скорости «Байкальская миля», который проходит на льду Байкала в Бурятии, переносится на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook оргкомитет спортивного праздника.



«Весь этот сложный 2020 год вся команда «Мили» трудилась над тем, чтобы зимой Бурятия снова собрала лучших из лучших конструкторов, гонщиков, настоящих энтузиастов скорости. Мы чувствовали вашу потрясающую поддержку, которая давала нам силы не унывать и двигаться вперед. Однако настала пора признать, что в предстоящем сезоне мы не сможем сделать полномасштабный праздник, который все так ждали и к которому так готовились», - отмечают организаторы.



Однако они готовят сюрприз для энтузиастов скорости. Известно, что мероприятие пройдет в Бурятии. «Уже через неделю пригласим вас в новое приключение, которое позволит нам снова встретиться этой зимой на Байкале, еще крепче сплотит ряды энтузиастов скорости и заложит новую прекрасную традицию», − говорится в сообщении.



Детали этой инициативы пока не раскрываются.



Напомним, в марте 2019 года на восточном берегу Байкала прошел первый в своем роде фестиваль скорости «Байкальская миля», который теперь стал ежегодным. Именно из-за суровых природных условий мероприятие является уникальным достижением в истории авто- и мотоспорта. Это испытание и вызов не только для пилотов, но и для разнообразной техники, участвующей в соревнованиях. Основная идея мероприятия – это установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете.



На трех специально оборудованных ледяных трассах протяженностью 1/8 мили и одна миля каждая команда получает возможность зафиксировать высшую отметку на спидометрах своей гоночной техники. Судейская комиссия из России и США, участие спортсменов мирового уровня и рекордсменов гонок в Бонневиле, а также стантрайдинг, дрифт, драг-рейсинг, флэт-трек, фристайл мото экстрим – все это ежегодно происходит на одной площадке.



Фото: facebook.com/BaikalMil

