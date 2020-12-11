В Улан-Удэ задержали беглого алиментщика из Челябинска

Мужчину, находящегося в федеральном розыске, обнаружили на вокзале Улан-Удэ







Сотрудники транспортной полиции на вокзале станции Улан-Удэ задержали находящегося в федеральном розыске за неуплату алиментов 30-летнего жителя Челябинской области, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.



Задержанный уклонялся от уплаты алиментов, каких-либо мер к погашению долга не предпринимал. В сентябре текущего года в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчина помещен в изолятор временного содержания Улан-Удэ, а после будет этапирован в ведомство, объявившее его в розыск.



Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность до года лишения свободы за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо неуплату совершеннолетними трудоспособными детьми средств на содержание нетрудоспособных родителей.



Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

