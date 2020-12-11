В Бурятии «черный» лесоруб возместил ущерб

Более 180 тысяч рублей взыскано с его зарплаты



В Бурятии приставы исполнили решение суда о взыскании с жителя Прибайкальского района 183 тысяч рублей ущерба, причиненного лесному хозяйству в результате незаконной рубки деревьев, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Не имея разрешительных документов, мужчина совершил незаконную вырубку леса. После уголовного разбирательства агентство лесного хозяйства обратилось в суд за взысканием материального ущерба.



На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера. Однако в связи с отсутствием у должника ликвидного имущества, судебным приставом было обращено взыскание на его заработную плату. На основании соответствующего постановления удержание денежных средств из заработной платы производилось до полного погашения задолженности.



Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения должнику пришлось уплатить сумму исполнительского сбора в размере 13 046 рублей.



На сегодняшний день, взысканные денежные средства в полном объеме перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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