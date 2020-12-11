В научную роту отправлен единственный призывник ВВО и он из Бурятии

Выпускник ВСТУТУ будет служить в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова



Единственный в Восточном военном округе призывник отправился служить в научную роту министерства обороны РФ со сборного пункта в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО. Жаргал Дашиев успешно окончил Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления по специальности информационных систем и технологии в строительстве. Во время обучения принимал участие в различных всероссийских и международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых.



За отличные показатели в учебе и активном участии в жизни университета, Жаргал единственный в вузе был удостоен ежемесячной президентской стипендии. За научную деятельность получал повышенную академическую стипендию от университета.



В свободное от учебы время работал в продуктовом магазине, помогал родителям.



На республиканском сборном пункте представители научных подразделений минобороны России провели тестирование для определения должного уровня знаний будущего военнослужащего по призыву с целью отбора в необходимом для него направлении. Жаргал Дашиев, успешно прошедший тестирование, отправился в научную роту Санкт-Петербургской военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где основная его деятельность будет связана с 3D моделированием, программированием, участие в различных научных работах, проектах, международных форумах, выставках.



Наряду со всеми новобранцами призывник прошел военно-врачебную комиссию, тестирование у психологов, получил военную форму, а сотрудники военкомата изготовили персональные электронные карты (ПЭК).



По окончании прохождения срочной военной службы Жаргал планирует продолжить деятельность в научно-исследовательской медицинской академии им. С.М. Кирова минобороны России и получить первое офицерское звание.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



