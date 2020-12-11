Жители Бурятии считают свое здоровье хорошим

Республика в числе регионов, где россияне меньше всего жалуются на здоровье

Большинство жителей России оценивают состояние своего здоровья как хорошее (47,3%). Около трети россиян (35,7%) полагают, что их самочувствие заслуживает удовлетворительной оценки. Такие данные исследования опубликовал Росстат за 2019 год

Наибольшая доля людей, которые считают своё здоровье хорошим, отмечается в Республике Тыва (70,1%), Чукотском (61%) и Ненецком (56,9%) автономном округах, Бурятии (56,6%) и Татарстане (55,5%).

Вместе с тем, каждый десятый россиянин (9%) уверен, что его состояние — очень хорошее. Особенно много таких жителей в Ингушетии (35,2%), Чечне (23,5%), Дагестане (18,2%), Северной Осетии (18,2%) и Ханты-Мансийском автономном округе (14,6%).

Однако есть и те, кто чувствует себя плохо — таких в стране 6,9%. Больше всего в Липецкой (11,3%), Орловской (10,9%), Белгородской (10,2%), Воронежской (10%) и Брянской (9,8%) областях.

При этом оценивающие своё здоровье, как очень плохое (0,9% от общего числа россиян) превалируют в Карачаево-Черкесии (2%), Брянской (1,7%), Ивановской (1,7%), Смоленской (1,6%) и Тульской (1,5%) областях.