В торговом центре депутата Хурала Бурятии не соблюдали масочный режим

Бизнесмены игнорируют призывы властей республики
10 декабря в Улан-Удэ в ходе рейда мобильной группы выявлены нарушения в торгово-развлекательном центре Capital Mall.
«В центре в недостаточном объеме обеспечены противоэпидемические мероприятия: при входе в здание не обеспечен контроль наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания, в торговых павильонах нарушается масочный режим. Составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностных лиц», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Также нарушения масочного режима выявлены в залах обслуживания покупателей в торговом центре «Мегадом», принадлежащем семье депутата Хурала Бурятии Андреяна Зыбынова.
Республиканский оперативный штаб по профилактике новой коронавирусной инфекции будут проводить дополнительные контрольные мероприятия в отношении торговых центров, где фиксируются нарушения. Мобильными группами продолжаются ежедневные рейды в дневное и вечернее время.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии составлены 116 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц. Мобильные группы работают по объектам туризма, транспорта, торговли, общепита и сферы потребительских услуг. Только в Улан-Удэ ежедневно в рейды выходит от 9 мобильных групп. За прошедшие сутки ими проверено 240 объектов.
Напомним, буквально вчера власти Бурятии обратились с призывом к руководителям крупных сетей республики максимально соблюдать меры профилактики в торговых залах.
- Мобильные группы не в силах охватить все магазины, поэтому содействие со стороны предпринимательского сообщества необходимо. За здоровье населения в ответе мы все, - заявил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред аравительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
Фото: russianstock.ru
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