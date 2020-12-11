В Бурятии бизнесмен законно рубил лес и «попал» на миллион

Прокуратура предъявила ему иск за нанесение ущерба животному миру





В Бурятии по иску Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал лесозаготовителя возместить ущерб животному миру и среде его обитания в размере 877 тыс. рублей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, организация по договору купли-продажи в 2018 году осуществляла санитарную рубку и заготовку древесины в Прибайкальском районе Бурятии. Лесопользователь осваивал, в том числе и лес, произрастающий в зоне заказника «Прибайкальский». На этой особо охраняемой природной территории, согласно мониторинговым наблюдением, обитают благородный олень, лось, соболь, заяц-беляк, кабан, лисица, косуля, белка, волк, кабарга, рябчик и глухарь.«Уничтожение лесных ресурсов, являющихся естественной средой обитания объектов животного мира, неизбежно негативно влияет на экологический баланс, влечет миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории. В связи с чем действующим законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. При этом тот факт, что вырубка леса проводилась законно, значения не имеет, так как правомерные рубки не исключают причинение вреда компонентам природной среды», сообщили в прокуратуре.По утвержденной методике исчисления размер ущерба составил 877 тысяч рублей. Для ее компенсации прокурор обратился в суд с иском, который удовлетворен в полном объеме.Судебное решение вступило законную силу и будет направлено для исполнения.Фото: «Номер один»