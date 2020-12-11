Трутнев: Перевозки грузов с территории Дальнего Востока рентабельны

Программа модернизации Транссиба и БАМа должна быть синхронизирована с реализацией инвестпроектов







Вопрос модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей для расширения их пропускной способности обсудил Совет Дальневосточного федерального округа, прошедший под руководством вице-премьера правительства РФ – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«На Дальнем Востоке продолжается работа по выполнению поручения президента России по развитию округа. Уже реализуется более 2,6 тысячи новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой, создаются десятки тысяч рабочих мест. Но для того, чтобы эти проекты эффективно работали, нужна надежная и обеспечивающая необходимые объемы перевозок транспортная логистика. Существует программа модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Эта программа должна быть синхронизирована с реализацией инвестиционных проектов. Провозные способности железной дороги должны соответствовать интересам развития экономики», – отметил Юрий Трутнев.



Он дал поручение министерствам транспорта, энергетики, минвостокразвития России и РЖД в кратчайшие сроки сопоставить стоимость модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с прибылью от тарифных перевозок и поступлениями в бюджеты всех уровней, возникающих в результате реализации инвестпроектов, под которые создаются новые пропускные способности.



«Развитие провозных мощностей нужно связать с ростом объема перевозок предприятий. Сейчас провозные мощности БАМа и Транссиба не обеспечивают вывоз грузов. Это приводит к тому, что простаивает построенный в Ванино порт, «Колмар» в Якутии отгружает уголь в значительно меньшем количестве, чем мог бы это сделать, обеспечивая нормальную рентабельность проекта. Перевозки грузов с территории Дальнего Востока рентабельны. Они приносят прибыль. Генерируют финансовый поток. Их можно обсчитать, как отдельное направление, обсчитать рентабельность этой работы. Привлекая новые инвестиции, мы помогаем инвесторам построить инфраструктуру. А в этом случае должна развиваться системная инфраструктура. И мы должны точно также помогать её строить», – резюмировал Юрий Трутнев.



Фото: old-visual.rzd.ru



