В лесном агентстве Бурятии возник дефицит кадров

Лесники ищут специалистов с хорошим здоровьем для командировок



В Бурятии в Республиканском агентстве лесного хозяйства образовались 11 вакансий государственного лесного инспектора, сообщила пресс-служба РАЛХ.



В отдел государственного лесного надзора требуются специалисты с профильным образованием по лесным специальностям. Ключевым требованием при приеме на работу является состояние здоровья. Одним из видов деятельности агентства лесного хозяйства – осуществление надзора за использованием, охраной лесного фонда и воспроизводством лесов, выявление нарушений лесного законодательства и прочее. Все это связано с командировками в разные районы республики.



Работодатель предлагает работу в полном соответствии с нормами трудового законодательства: два раза в месяц выплачивается заработная плата, своевременно производятся отчисления в пенсионные фонды, у работников увеличенные отпуска. Работники ежегодно проходят медкомиссию, вакцинацию и ревакцинацию.



По всем вопросам необходимо обратиться по телефону 41-16-44.



Фото: РАЛХ



