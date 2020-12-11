Родители 10 детей из Бурятии стали победителями конкурса «Семья года»

Дарима и Николай Баторовы получили награду в номинации «Многодетная семья»





В администрации Селенгинского района Бурятии прошло торжественное награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Дарима и Николай Баторовы из села Сутой проживают вместе уже 47 лет и успели воспитать 10 детей, каждый из которых получил высшее образование, обзавелся своей семьей и нашел успешную работу.

Как сообщает Минсоцзащиты республики, в связи с пандемией конкурс прошел в онлайн-формате. Оценивались портфолио семей, визитные карточки, а также активное участие в социальной жизни региона. Всего в финал конкурса вышли 89 семей, а по каждой номинации определили сразу несколько победителей.Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже пятый год подряд. Его цель - повышение общественного престижа семейных ценностей, а также ответственного родительства.Фото: Минсоцзащиты Бурятии