В Бурятии под лед Китоя провалилась машина из Иркутска

Трое иркутян само выбрались из автомобиля и находятся в удовлетворительном состоянии



В Бурятии накануне вечером на реке Китой, вблизи участка Владимирский, частично провалился под лед автомобиль, в котором находились трое жителей Иркутска. Они самостоятельно выбрались из автомобиля, но выйти к населенному пункту не смогли, так как были дезориентированы, а также промокли и вымотались.



Пострадавшие приняли решение вызвать спасателей по номеру «112». К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен. Когда они прибыли на место, пострадавшие уже развели костер и частично обсушили верхнюю одежду, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Спасатели вывезли людей из труднодоступной местности в село Монды. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Поисковые работы завершены.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

