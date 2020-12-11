11.12.2020
В Бурятии под лед Китоя провалилась машина из Иркутска

В Бурятии под лед Китоя провалилась машина из Иркутска

Трое иркутян само выбрались из автомобиля и находятся в удовлетворительном состоянии

В Бурятии накануне вечером на реке Китой, вблизи участка Владимирский, частично провалился под лед автомобиль, в котором находились трое жителей Иркутска. Они самостоятельно выбрались из автомобиля, но  выйти к населенному пункту не смогли, так как были дезориентированы, а также промокли и вымотались.

Пострадавшие приняли решение вызвать спасателей по номеру «112». К месту происшествия оперативно выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен. Когда они прибыли на место, пострадавшие уже развели костер и частично обсушили верхнюю одежду,  сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели вывезли людей из труднодоступной местности в село Монды. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Поисковые работы завершены.  

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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