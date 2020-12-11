В Улан-Удэ на рынке не допущено к продаже мясо с личинками цепня

Специалисты государственной ветеринарной службы обнаружили паразитов в говядине





В Улан-Удэ на центральный рынок города накануне поступило мясо говядины, в котором при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы был обнаружен цистицеркоз (финноз), сообщили в республиканском управлении ветеринарии.



Владельцу мяса выдано постановление о запрещении использования продукции по назначению, о ее утилизации или уничтожении.



Управление ветеринарии напоминает фермерам о необходимости проводить ветеринарно-санитарную экспертизу для исключения заболеваний общих для животных и человека.



Однако отметим, что информация о перевозках мяса без документов поступает сейчас регулярно. Так, 8 декабря сотрудники республиканского управления ветеринарии совместно с сотрудниками ГИБДД остановили автомобиль, перевозивший говядину без ветеринарных сопроводительных документов. Со слов водителя, мясо он купил в селе Оймур Кабанского района и перевозил в город Бабушкин для личного пользования.



Кроме того, выявлен факт перевозки из Хоринского района Бурятии в Джидинский крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов, находящегося на карантине и принадлежащего КФХ Жамбалдоржиева (с. Амгаланта, Хоринский район). КРС вывезен ООО «Марково» в село Белозерск без документов с нарушением карантина. Возбуждены административные дела в отношении главы КФХ Жамбалдоржиева и генерального директора ООО «Марково», сообщает региональное управление Россельхознадзора.





Цистицеркоз (финноз) – паразитарное заболевание, возбудитель которого поражает различные виды сельскохозяйственных животных - поражается мускулатура. Инфицирование человека происходит при употреблении в пищу мяса, зараженного личинками (финнами). Личинка попадая в тонкий отдел кишечника человека развивается в половозрелую особь (ленточный червь) в течении двух-трех месяцев. Взрослая особь паразита в организме человека может жить до 20 лет и достигать 4-10 метров в длину. При этом ленточный червь питается, размножается и выделяет продукты своей жизнедеятельности, отравляя организм и влияя на здоровье человека. Главная опасность заключается в том, что при сниженном иммунитете личинки цепня могут поражать не только мышцы, но и внутренние органы. Возбудитель может попадать даже в ткани головного мозга, легких, печени, что несет угрозу для здоровья и жизни человека.



Управление ветеринарии Республики Бурятия предупреждает, употребление в пищу мяса (приобретенного по объявлению, в местах несанкционированной торговли), как правило, не подвергнутого ветеринарно-санитарной оценке, подтверждающей безопасность животноводческой продукции, может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Надежнее приобретать мясо только в специализированных торговых и рыночных сетях.



Фото: egov-buryatia.ru/uvet