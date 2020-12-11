В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура, посвященная буузам

Ее изготовили в честь победу бурятского блюда на всероссийском конкурсе





В Улан-Удэ честь победы бууз в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России» в ледовом городке на площади Советов изготовили ледяную скульптуру с популярным бурятским блюдом. Фигуры мужчины в славянском костюме и женщины в бурятском костюме держат в руках блюдо с буузами.

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, строительство ледового городка идет по графику. Уже построена большая горка-катушка, установлена сцена, художники вырезали из льда почти все ледяные скульптуры. В настоящее время идут работы по заливке катка и изготовлению ледяных домиков. Ледовый городок откроется к 20 декабря.



