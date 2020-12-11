В Улан-Удэ появилась ледяная скульптура, посвященная буузам

Ее изготовили в честь победу бурятского блюда на всероссийском конкурсе
В Улан-Удэ честь победы бууз в первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России» в ледовом городке на площади Советов изготовили ледяную скульптуру с популярным бурятским блюдом. Фигуры мужчины в славянском костюме и женщины в бурятском костюме держат в руках блюдо с буузами.
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, строительство ледового городка идет по графику. Уже построена большая горка-катушка, установлена сцена, художники вырезали из льда почти все ледяные скульптуры. В настоящее время идут работы по заливке катка и изготовлению ледяных домиков. Ледовый городок откроется к 20 декабря.
Напомним, бурятские буузы победили в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». В голосовании приняли участие более миллиона человек. Народными победителями стали бурятские буузы, дагестанская баранина и сыры Подмосковья. В общей сложности на конкурс «Вкусы России» поступило порядка 500 заявок из 79 субъектов страны. Все региональные бренды уже являются участниками программы поддержки и продвижения, которую реализует Минсельхоз России. Она позволит ближе познакомить потребителей с уникальными продуктами питания из разных регионов страны.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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