В Улан-Удэ каток на площади Советов стал больше благодаря ковиду и республиканским деньгам

Вход на него будет бесплатным





11 декабря мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выступил с докладом на заседании республиканского оперштаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавируса. Он озвучил план мероприятий на новогодние праздники с учетом ограничений по требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

– Всего будет проведено более 200 мероприятий, из них 30 в очной форме, 170 в дистанционном режиме, 20 благотворительных акций. Новогодние праздники, планируемые в школах и детских садах, пройдут в актовых и музыкальных залах по графику. Класс или группа будут разделены по времени, в течение 30 минут. После каждого мероприятия будет проведена дезинфекция и проветривание помещения, – сообщил Игорь Шутенков.





– Сейчас идут работы по обустройству ледового городка «Верхнеудинская ярмарка». Работы планируют завершить 15 декабря. Еще пять дней уйдет на установку двух торговых зон для реализации кулинарной продукции, новогодних товаров и сувениров. Будет залит каток, вход на который будет бесплатным для всех жителей нашего города. Планируется организация проката коньков, музыкальное сопровождение будет в рабочие дни с 17.00 до 22.00 часов, в праздничные и выходные дни с начала работы катка, – пояснил мэр города.







В рамках антиковидных мер каток будет больше, чем в предыдущие годы. Его увеличат за счет республиканского бюджета. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил предусмотреть на катке на период праздников дежурства сотрудников МВД и «антиковидных комиссаров» для контроля соблюдения дистанции.





Уже выполнены работы по заливке катков в парках культуры и отдыха «Юбилейный», им. Орешкова, «Кристальный», назначены ответственные лица за техническое обслуживание, и соблюдение норм и требований Роспотребнадзора.





24-25 декабря пройдут официальные открытия новогодних елок в парках «Кристальный», «Жанаева», «Юбилейный». Главная городская елка на площади советов будет открыта 30 декабря в 17:30. В программе музыкальные поздравления артистов, поздравление главы Бурятии и мэра Улан-Удэ, праздничный музыкальный фейерверк.– Количество катающихся на катке одновременно не должно превышать 20 человек. Разделены потоки входящих и выходящих посетителей, – отметил Игорь Шутенков.Всего в Улан-Удэ будут работать девять катков массового проката (1772 пар коньков), семь лыжных баз (1288 пары лыж, в т.ч. 50 горных), лыжный биатлонный комплекс «Снежинка», 143 спортивных площадки по месту жительства, из них 32 хоккейные коробки (залито 27). Все катки и лыжные базы начинают работать при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, установленных методическими рекомендациями Роспотребнадзора.Фото: мэрия Улан-Удэ