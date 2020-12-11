В «Мегадоме» опровергли обвинения в нарушении антиковидных мер

Протокол в отношении торгового центра не составлялся





В «Мегадоме» прокомментировали информацию о нарушении антиковидных правил, якобы имевшем место в торговом центре. Напомним, сегодня в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что мобильная группа выявила там нарушение масочного режима

- По сути, никакого нарушения не было. Когда к нам пришли проверяющие, в торговый зал зашли три человека. Девушка была в маске, парни их еще не успели надеть, один уже доставал ее на ходу. Наш охранник еще даже не успел подойти к покупателям, чтобы сделать замечание, но проверяющие уже зафиксировали этот факт и теперь его раздули на всю республику, - рассказал «Номер один» начальник службы охраны «Мегадома» Вячеслав Базарханов.Вероятно, понимаю пустяковость нарушения, проверяющие не стали оформлять административный протокол в отношении торгового центра.По словам Вячеслава Базарханова, масочный режим в «Мегадоме» соблюдается строго. В выходные дни, когда в торговом центре наблюдается наибольший наплыв покупателей, с этой целью даже усиливают наряды охраны.Таким образом, «Мегадом» продолжает работу в прежнем режиме. С завтрашнего дня и до Нового года торговый центр будет открыт с 8 утра и до 21 часа вечера.Фото: «Номер один»