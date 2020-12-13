В Бурятии бизнесмены не обеспечивают пожарную безопасность, прикрываясь пандемией

После проверок из-за трагедии в Кемерово нарушения в ТРЦ до сих пор не устранены



В 2018 году после резонансной трагедии в Кемерово, когда десятки детей погибли в загоревшемся ТРЦ, во всех регионах прошел вал проверок. Не стала исключением и Бурятия, где проверяли все торговые и деловые центры. Как водится, нашлось множество нарушений. Однако многие из них не устранены до сих пор. Более того, владельцы недвижимости пытаются отложить работы по обеспечению пожарной безопасности, прикрываясь пандемией.



Поздно спохватились



Прежде чем перейти к сути происходящего сегодня в Бурятии, вспомним предысторию. В 2018 году в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар на площади 1600 квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия между четвертым и третьим этажами.



На территории Кемеровской области тогда был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее резонансных в истории современной России - наряду с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года, когда погибли 156 человек.



В числе причин пожара СМИ называли стремление бизнеса сократить свои издержки, неэффективность системы противопожарного надзора в России и коррупцию. По данным Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, Россия имеет одни из самых высоких в мире показателей смертей, происходящих из-за пожаров. За период с 2001 по 2015 годы этот показатель составил 7,5 случая смертей на 100 тыс. жителей по сравнению с одним случаем в США, 2,7 - в Казахстане и 0,5 - во Франции и Германии. Согласно World Life Expectancy, по данным ВОЗ, в 2014 году Россия с показателем в семь смертей от пожаров на 100 тыс. человек занимала 45-е место, уступая по этому показателю 127 странам.



После этого по всей стране объявлен своего рода флеш-моб, когда проверяющие бросились под лупой изучать все торговые, развлекательные, деловые объекты на предмет пожарной безопасности. В Бурятии ведомства тоже не остались в стороне и выписали множество предписаний, в том числе в отношении улан-удэнских ТРЦ.



Опасная «ЕвроЗона»



Одно из решений судов, касающихся пожарной безопасности улан-удэнских ТРЦ, вынесено в июне 2018 года, спустя несколько месяцев после кемеровской трагедии. Решение касалось делового центра «Европа» и ТРЦ «ЕвроЗона». Владельцы этих центров - бизнес-семья Покацких, которая то и дело оказывается в центре скандалов.



Перед тем как пойти в суд, прокуратура Советского района вместе со специалистами отдела надзорной деятельности по Улан-Удэ ГУ МЧС России по РБ нагрянула в эти центры с проверкой. В итоге нарушения пожарной безопасности уместились на нескольких листах.

Выяснилось, например, что в цокольном этаже по документам должна находиться автостоянка, которая сильно упростила бы жизнь автовладельцев - ведь с парковкой возле «ЕвроЗоны» часто бывают проблемы. Но вместо стоянки по факту там оказался бар. Что, конечно, запрещено - ведь пожарные требования для общепита и для стоянки совершенно разные.



Также проверяющие выяснили, что 2- и 3-й блоки здания ТРЦ «ЕвроЗона» не обеспечены резервными источниками электроснабжения, которые должны снабжать питанием системы пожарной автоматики в тревожном режиме в течение 25 часов. Во всех помещениях 1-, 2- и 3-го блоков отсутствовала автоматическая система пожаротушения, за исключением десятого этажа 1-го блока.



«Учитывая, что общая площадь помещений ТРЦ (включая цокольный этаж всех блоков) около 8000 кв. м, вся площадь подлежит оборудованию автоматической системой пожаротушения», приводились в решении суда 2018 года результаты проверки.



Далее: «не обеспечено отключение общеобменной вентиляции от системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) в цокольном этаже всех трех блоков. Отсутствуют противопожарные клапаны в воздуховодах систем общеобменной вентиляции во всех трех блоках здания, включая цокольные этажи. 1-, 2- и 3-й блоки здания не разделены на пожарные отсеки. В помещениях бара, расположенных в цоколе вместо автостоянки, звуковые сигналы системы оповещения людей при пожаре не обеспечивают уровень звука – то есть слишком тихие. Там же отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции.



«Эвакуационное освещение 8-, 9-го этажей делового центра «Европа» - первый блок, коридоры торговой площади «магазина «Продалит» - второй этаж второй блок, цокольные этажи всех блоков, включая бар, лестничные клетки ДЦ «Европа», не обеспечены освещенностью в соответствии с требованиями нормативных документов», писали проверяющие.



В общем, список очень длинный. Нарушения нашли и в детском развлекательном центре на третьем этаже, и в кинозалах «ЕвроЗоны», где оказались слишком узкие выходы, узкие лестничные пролеты, а эвакуационный выход ведет… в гриль-бар. Системы пожаротушения либо не срабатывали, либо срабатывали не так, как надо, либо вовсе отсутствовали.



Пандемия не причина



Тогда, в 2018 году, суд встал на сторону прокуратуры и обязал предпринимателей, как владельцев, так и арендаторов, привести системы пожарной безопасности в порядок. Казалось бы, дело серьезное, и трагедия в Кемерово показала, насколько опасными могут быть такие недочеты.



Однако, судя по всему, процесс исполнения решения суда шел ни шатко ни валко. О чем свидетельствует новое судебное разбирательство, случившееся спустя полтора года после описанного выше решения.



Недавно Верховный суд вынес окончательное решение по жалобе владельцев коммерческой недвижимости. Они просили суд отсрочить исполнение старого решения от 2018 года в связи с тем, что «мероприятия по устранению нарушений в области противопожарной безопасности требуют значительных временных и финансовых затрат, а в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Бурятия возникли объективные трудности по исполнению судебного решения», приводит суд позицию жалобщиков.



Впрочем, для суда такие доводы оказались не очень-то убедительными. Во-первых, потому что с просьбой об отсрочке владельцы обратились только спустя полтора года, то есть у них было полно времени, чтобы исправить ситуацию.



«Указание на распространение коронавирусной инфекции не может послужить основанием для предоставления отсрочки исполнения решения суда, так как ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции были введены на территории Российской Федерации только в марте 2020 года, тогда как решение суда вступило в законную силу в декабре 2018 года», приходит к выводу Верховный суд.



Владельцы торговых и деловых центров также принесли в суд документы, подтверждающие, что они все-таки провели кое-какие работы. Но их объем недостаточен для исправления всех нарушений.



«С учетом того, что нарушение правил пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, которые массово посещают здание, оснований для предоставления отсрочки исполнения судебного акта, не имеется», решил в итоге суд.

Таким образом, несмотря на пандемию, которая на какое-то время парализовала работу ТРЦ и принесла их владельцам серьезные убытки, пожарные требования выполнять все же придется. Ведь повторения кемеровской трагедии никому не хочется.



Станислав Сергеев, «Номер один».