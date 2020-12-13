В Бурятии чиновники не хотят сносить очистные, из-за которых погибли люди

Ждем новой катастрофы?



После прошлогодней авиакатастрофы, когда АН-2 врезался в незаконно построенные возле аэродрома очистные сооружения, прокуратура и суды настаивали на сносе этого здания. Однако администрация района, вместо того чтобы убрать опасное здание, погрязла в судебных разборках, оттягивая исполнение требований судей и прокуроров. Недавно Верховный суд снова отказал чиновникам. Однако опасные сооружения до сих пор никуда не делись.



Последствия трагедии



Эта история прогремела на всю страну в прошлом году. 27 июня самолет авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся.



Тогда погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов, они оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов покинул самолет через передний аварийный люк. Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала всех пассажиров через багажную дверь. К медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами.

Как выяснилось позже, когда инцидентом занялась прокуратура, распоряжение на строительство возле аэродрома очистных сооружений, куда врезался самолет, дал глава Северо-Байкальского района.



«В результате прокурорской проверки соблюдения требований законодательства о безопасности полетов установлено, что руководитель администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на земельных участках, находящихся вблизи аэродрома Нижнеангарска без согласования с собственником аэродрома. Этим он нарушил требования статьи 46 и части 1 статьи 47 Воздушного кодекса РФ и пункта 58 Федеральных правил использования воздушного пространства РФ», сообщали тогда в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



В дальнейшем очистные сооружения и сеть наружной канализации ввели в эксплуатацию также без согласования с органами Росавиации и в нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».



Согласно выводам прокуратуры, наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, возведенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолета при экстренной посадке и привело к катастрофе.



В связи с этим Байкальская транспортная прокуратура подала в Северобайкальский городской суд исковое заявление о признании незаконным разрешения администрации Северо-Байкальского района на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в Нижнеангарске. А также о запрете эксплуатации объекта и обязании администрации муниципального образования снести объект.



Это заявление рассмотрено и удовлетворено. Муниципалитет обжаловал решение суда первой инстанции в Верховном суде Бурятии. Однако и он признал решение Северо-Байкальского городского суда законным.



Чиновники против



Впрочем, очистные сооружения, ставшие причиной катастрофы, оказались почему-то дороги администрации Северо-Байкальского района. И они не оставили попыток отстоять их в суде. Даже после того как проиграли в двух инстанциях и было запущено исполнительное производство.



Именно это исполнительное производство администрация пыталась приостановить, обратившись в Верховный суд Бурятии. В обоснование чиновники представили свою кассационную жалобу на решение суда о сносе очистных. То есть дело будет рассматриваться уже в третьей инстанции. Оптимистичные чиновники, как следует из судебных документов, надеются, что кассационный суд отменит первоначальное решение. А значит, сейчас исполнять это решение, по их мнению, нет никакого смысла.



Почему же районная администрация так отстаивает эти очистные, несмотря на гибель людей в прошлогодней катастрофе? Как следует из пояснений, представленных в суд, «очистные сооружения перестали эксплуатироваться, что ведет к невозможности размещения жидких бытовых отходов населения поселка Нижнеангарск, а также что самолет столкнулся с ними, уже двигаясь по земле». И далее: «Кроме того, после вынесения решения суда о сносе очистных сооружений происходит перелив ЖБО из септика на прилегающей территории, чем нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, а также возникает необходимость изыскивать денежные средства на проведение работ по откачке септика и рекультивации земельного участка, что ведет к расходованию бюджетных средств».



То есть очистные ни при чем - какашки размещать некуда. Да и денег в районном бюджете не хватает. Возникает вопрос: если трагедия повторится, кто будет нести за это ответственность?



Впрочем, представитель Байкальской транспортной прокуратуры в суде был непреклонен: «Никаких значимых обстоятельств, с которыми закон связывает приостановление исполнительного производства, заявителем не представлено. Решение суда вступило в законную силу. Неисполнение решения суда нарушает требования транспортной безопасности, несет угрозу безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов, поскольку нахождение очистных сооружений уже привело к гибели людей при столкновении с ними самолета».



Опасное затягивание



К слову, первоначальное решение, с таким упорством обжалуемое администрацией района, говорит не только о необходимости сноса очистных. Во-первых, суд признал незаконным разрешение администрации МО «Северо-Байкальский район» на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и сети наружной канализации до точки сброса в поселке Нижнеангарск от 28 февраля 2019 года. Во-вторых, запретил эксплуатацию очистных и канализации. И, в-третьих, постановил снести не только очистные, но и сеть наружной канализации.



Понятно, что району придется понести серьезные расходы, чтобы решить вопрос со стоками. Ведь, по сути, очистные, скорее всего, придется возводить заново, а это недешево. Тем не менее непонятно, на что надеется администрация, пытаясь обжаловать решение суда. Ведь пока идут тяжбы, проблема не решается. Не лучше ли было потратить это время и ресурсы на создание проектно-сметной документации на строительство новых очистных и «выбивание» денег из республиканского или даже федерального бюджета на эти цели? Ведь суды явно не на стороне районной администрации, да и внятных юридических оснований у чиновников не имеется.



Потому-то Верховный суд недавним решением и не удовлетворил жалобу администрации о приостановке исполнительного производства.



«Доводы о принятых мерах по исполнению решения суда, которые ведут к расходованию денежных средств бюджета МО «Северо-Байкальский район», судом апелляционной инстанции не могут быть признаны таковыми к отмене законного и обоснованного определения суда. С учетом изложенного оснований к отмене определения по доводам частной жалобы судебная коллегия не усматривает», говорится в решении суда.



Впрочем, есть еще кассационная инстанция, которая может затянуться еще на какое-то время. А очистные, ставшие причиной гибели людей, тем временем стоят на своем месте в ожидании новой катастрофы.



Станислав Сергеев, «Номер один».