В кафе и ресторанах Бурятии развился «серый» рынок услуг

Горожане переезжают из коттеджей в «хрущевки», а сами сдают дома для проведения увеселительных мероприятий



В столице Бурятии в связи с запретами и ограничениями на проведение частных вечеринок в кафе и ресторанах развился «серый» рынок услуг.

Многие улан-удэнцы переезжают из коттеджей в «хрущевки», а сами сдают дома для проведения увеселительных мероприятий.



Сдаем дорого



Если до повторных «антиковидных» блокировок в Бурятии стоимость среднего коттеджа в 200-250 квадратных метров для проведения корпоративов колебалась в диапазоне 6-8 тыс. рублей за сутки, то в декабре цены выросли до 9-12 тыс. рублей и выше. Владельцы коттеджей не успевают за спросом - после запрета на проведение больших гуляний и ограничение времени пребывания в ресторанах народ «пошел» в частные коттеджи.



- Мы раньше периодически сдавали свой коттедж для новогодних корпоративов, однако уже с осени этого года нам стали без конца названивать и предлагать сдать коттедж на выходные, чтобы отдохнуть компанией, - рассказывает Светлана, владелица дома в поселке Радужный. - Посоветовавшись с мужем, мы с осени съехали из коттеджа и теперь живем в обычной «двушке», а дом сдаем посуточно. Поначалу сдавали по 8 тысяч в сутки, сейчас – по 10 тысяч, а на предновогодние корпоративы – уже за 12 тыс. рублей.



По словам Светланы, «даже за эти деньги нет отбоя, многие даты с середины декабря уже выкуплены, за них внесена предоплата в 50%». Дороговизна объясняется большой площадью зала, в том числе наличием бассейна в коттедже, сауны и бани. Причем услуга истопника каминов или бань стоит 500-1000 рублей. Банщика – еще дороже.



При этом дома сдаются не от хорошей жизни. Многие их владельцы вынуждены переезжать в другое или съемное жилье либо периодически сдавать единственное помещение на выходные. Чаще всего это представители пострадавшего среднего бизнеса или разорившиеся в ходе «коронавирусных» самоизоляций предприниматели.



Танцы по секрету



«Антивирусные» ограничения внесли коррективы. Чтобы не возмущались соседи и было поменьше шума, число гуляющих часто ограничивается десятком. С каждого следующего берут по 1 тыс. рублей сверху. Кроме того, запрещается жарить, курить и разводить огонь внутри коттеджа, только снаружи и на специальном мангале. А запуск фейерверков разрешен только 31 декабря, когда «стрелять» в небо будут все.



Популярности подобного времяпрепровождения способствует тот факт, что аренда коттеджа дает гарантию в том, что вечеринка состоится. Ведь те же рестораны сегодня находятся в «подвесе», да и гулять на юбилеях или корпоративах до 10 часов вечера готовы не все. Народ обычно к этому времени только «разогревается». А вот в коттеджах можно веселиться до утра.



Именно поэтому особой популярностью пользуются частные владения свыше 300 квадратных метров с залом, способные вместить большой коллектив. При этом большинство владельцев, сдавая свои дома, знают, что подобная инициатива не приветствуется властями.



В Роспотребнадзоре по РБ «Номер один» сообщили, что «хотя они не вправе контролировать частные дома, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических нарушений существует». В частности, участников подобных корпоративов члены оперативных мобильных групп, куда входят участковые инспекторы, могут оштрафовать по «ковидной» статье КоАП РФ. Размер штрафов - от 1 до 30 тыс. рублей на граждан. При этом оштрафован может быть не только тот, кто сдает, но и участники гуляний. Впрочем, если сами участники вечеринки не будут выкладывать в Сеть свои корпоративы, то об их радостном мероприятии вряд ли кто узнает.



Главное, чтобы сами корпоративы обошлись без эксцессов и шума, считают владельцы сдаваемого жилья. Праздники сегодня любят тишину.



Кроме того, сомнительно, что в предновогодние вечера участники так называемых «мобильных групп» будут ходить по частному сектору и проверять, кто как гуляет. Таких полномочий у них нет, а реагировать на сигнал они могут только после соответствующего заявления, например, соседей. Но последние вряд ли захотят ссориться с коллегами по поселку. Да и сами проверяющие тоже люди. Они, как и другие представители госсектора, в декабре также будут проводить свои корпоративы и наверняка не в ресторанах. В этом и проверяющие, и народ будут едины: быстрее проводить «крысиный» 2020 год и встретить 2021-й год Быка.



Дмитрий Родионов, «Номер один».