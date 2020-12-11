Жителям Бурятии предлагают бесплатное обучение в сфере IT

Курсы проводят ведущие вузы страны
Жителей Бурятии в 2021 году приглашают принять участие в проекте персональных цифровых сертификатов. В этом году 482 жителя республики получили сертификаты и прошли бесплатное обучение, сообщает пресс-служба Минэкономики Бурятии.
Курс рассчитан на человека с отсутствием компетенций в IT, а также с базовыми или продвинутыми навыками. Для каждого слушателя ведущие вузы страны готовят свой образовательный курс. Длительность программы повышения квалификации – от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате. Обучение бесплатное и возмещается за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Обучение можно пройти по 22 востребованным в цифровой экономике направлениям:
• Большие данные
• Интернет вещей
• Искусственный интеллект
• Квантовые технологии
• Новые и портативные источники энергии
• Новые производственные технологии
• Промышленный интернет
• Распределенные и облачные вычисления
• Сенсорика и компоненты робототехники
• Системы распределенного реестра
• Технологии беспроводной связи
• Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность
• Технологии управления свойствами биологических объектов
• Кибербезопасность и защита данных
• Программирование и создание ИТ-продуктов
• Промышленный дизайн и 3D-моделирование
• Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений
• Разработка мобильных приложений
• Системное администрирование
• Цифровой дизайн
• Цифровой маркетинг и медиа
• Электроника и радиотехника
Условия к участнику программы:
• граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста;
• законченное среднее профессиональное или высшее образование;
• зарегистрированные на территории Бурятии.
Как записаться на обучение?
• Зарегистрируйтесь на платформе Leader ID.
• Перейдите на цифровую платформу ПЦС и заполните регистрационную форму.
• Подтвердите сведения в форме копией паспорта и диплома.
• Расскажите подробнее о себе в анкете проекта.
• Дождитесь проверки регистрационной формы.
• Выберите программу в каталоге.
На сайте цифровойсертификат.рф можно отслеживать информацию о старте мероприятия.
Фото: pixabay.com
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