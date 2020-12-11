Жителям Бурятии предлагают бесплатное обучение в сфере IT

Курсы проводят ведущие вузы страны





Жителей Бурятии в 2021 году приглашают принять участие в проекте персональных цифровых сертификатов. В этом году 482 жителя республики получили сертификаты и прошли бесплатное обучение, сообщает пресс-служба Минэкономики Бурятии.

Курс рассчитан на человека с отсутствием компетенций в IT, а также с базовыми или продвинутыми навыками. Для каждого слушателя ведущие вузы страны готовят свой образовательный курс. Длительность программы повышения квалификации – от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате. Обучение бесплатное и возмещается за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».Обучение можно пройти по 22 востребованным в цифровой экономике направлениям:• Большие данные• Интернет вещей• Искусственный интеллект• Квантовые технологии• Новые и портативные источники энергии• Новые производственные технологии• Промышленный интернет• Распределенные и облачные вычисления• Сенсорика и компоненты робототехники• Системы распределенного реестра• Технологии беспроводной связи• Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность• Технологии управления свойствами биологических объектов• Кибербезопасность и защита данных• Программирование и создание ИТ-продуктов• Промышленный дизайн и 3D-моделирование• Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений• Разработка мобильных приложений• Системное администрирование• Цифровой дизайн• Цифровой маркетинг и медиа• Электроника и радиотехникаУсловия к участнику программы:• граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста;• законченное среднее профессиональное или высшее образование;• зарегистрированные на территории Бурятии.Как записаться на обучение?• Зарегистрируйтесь на платформе Leader ID.• Перейдите на цифровую платформу ПЦС и заполните регистрационную форму.• Подтвердите сведения в форме копией паспорта и диплома.• Расскажите подробнее о себе в анкете проекта.• Дождитесь проверки регистрационной формы.• Выберите программу в каталоге.На сайте цифровойсертификат.рф можно отслеживать информацию о старте мероприятия.Фото: pixabay.com