11.12.2020
Жителям Бурятии предлагают бесплатное обучение в сфере IT

Жителям Бурятии предлагают бесплатное обучение в сфере IT

Курсы проводят ведущие вузы страны

Жителей Бурятии в 2021 году приглашают принять участие в проекте персональных цифровых сертификатов. В этом году 482 жителя республики получили сертификаты и прошли бесплатное обучение, сообщает пресс-служба Минэкономики Бурятии.

Курс рассчитан на человека с отсутствием компетенций в IT, а также с базовыми или продвинутыми навыками. Для каждого слушателя ведущие вузы страны готовят свой образовательный курс. Длительность программы повышения квалификации – от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате. Обучение бесплатное и возмещается за счет средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Обучение можно пройти по 22 востребованным в цифровой экономике направлениям:

•    Большие данные
•    Интернет вещей
•    Искусственный интеллект
•    Квантовые технологии
•    Новые и портативные источники энергии
•    Новые производственные технологии
•    Промышленный интернет
•    Распределенные и облачные вычисления
•    Сенсорика и компоненты робототехники
•    Системы распределенного реестра
•    Технологии беспроводной связи
•    Нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность
•    Технологии управления свойствами биологических объектов
•    Кибербезопасность и защита данных
•    Программирование и создание ИТ-продуктов
•    Промышленный дизайн и 3D-моделирование
•    Разработка компьютерных игр и мультимедиа приложений
•    Разработка мобильных приложений
•    Системное администрирование
•    Цифровой дизайн
•    Цифровой маркетинг и медиа
•    Электроника и радиотехника

Условия к участнику программы:

•    граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста;
•    законченное среднее профессиональное или высшее образование;
•    зарегистрированные на территории Бурятии.

Как записаться на обучение?

•    Зарегистрируйтесь на платформе Leader ID.
•    Перейдите на цифровую платформу ПЦС и заполните регистрационную форму.
•    Подтвердите сведения в форме копией паспорта и диплома.
•    Расскажите подробнее о себе в анкете проекта.
•    Дождитесь проверки регистрационной формы.
•    Выберите программу в каталоге.

На сайте цифровойсертификат.рф можно отслеживать информацию о старте мероприятия.

Фото: pixabay.com
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