В Улан-Удэ до конца года сдадут шесть многоквартирных домов

Строителям осталось ввести в эксплуатацию 38 тысяч квадратных метров жилья



В Улан-Удэ в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 155 тысяч квадратных метров жилья. Основная часть жилья уже сдана, до конца года введут в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, министр строительства Бурятии Николай Рузавин и председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев проверили готовность многоквартирных домов к вводу.



Проинспектированы два жилых комплекса. Так, сдано в эксплуатацию 16-этажное здание по улице Корабельная и по улице Смолина. В ЖК «Молодежный» по улице Трубачеева готовится к вводу в эксплуатацию третий пусковой комплекс, на очереди строительство в новом году четвертого комплекса. Всего в жилом комплексе 340 квартир, в 2021 году прибавится еще 100.



«На сегодняшний день по многоквартирным домам осталось ввести 38 тысяч кв.м. – это шесть многоквартирных домов. До конца года мы должны все шесть домов ввести в эксплуатацию, чтобы перед Новым годом наши жители получили возможность получить свои квартиры. Что касается индивидуальных жилых домов, 8 декабря подписан новый закон о продлении так называемой «дачной амнистии». Ранее наши жители, которые имели земельные участки с неоформленными домами на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки и ЛПХ, не могли узакониться. Теперь это стало возможным», - рассказал председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев.



Отметим, новый закон о продлении «дачной амнистии» вступает в силу 19 декабря 2020 года. Горожане смогут в упрощенном порядке зарегистрировать дома - теперь для этого понадобится только технический план на дом и правоустанавливающий документ на земельный участок. Получать уведомления о планируемом строительстве, реконструкции или окончании строительства уже не требуется. Горожане могут проконсультироваться в Комитете по строительству по телефонам 45-00-23, 45-10-61, 55-60-15; в Комитете по управлению имуществом и землепользованию по телефону 23-00-60.



Фото: ulan-ude-info.ru

