12.12.2020
В Улан-Удэ хотят закрыть лаундж-бар «Сова» за массовую вечеринку

В Улан-Удэ хотят закрыть лаундж-бар «Сова» за массовую вечеринку

Ночное развлекательное мероприятие прервали сотрудники Роспотребнадзора и полиции

В Улан-Удэ сотрудники Роспотребнадзора совместно с органами полиции в ночь с 11 на 12 декабря провели контрольно- надзорные мероприятия в лаундж-баре «Сова» (ул.Тобольская, д.55 Д), где проходило развлекательное мероприятие.

В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не проводилось обеззараживание воздуха, неудовлетворительно проводились дезинфекционные мероприятия, отсутствовали условия для соблюдения социальной дистанции и другие нарушения.

По фактам нарушений деятельность объекта временно приостановлена. Готовятся материалы для направления их в судебные органы, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Как сообщал «Номер один»,  ранее временно в Улан-Удэ приостановлена работа заведения «Фабрика гриль», в которой 21 ноября, по информации, полиции проведено массовое развлекательное мероприятие. Между тем, в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории республики введен запрет на проведение таких мероприятий, пояснили в управлении. Этот конфликт дошел до Верховного суда Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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