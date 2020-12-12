Мониторинг цен на социально-значимые товары усиливается

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами
Скорейшее внедрение сбора данных о розничных ценах с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ), расширение числа отслеживаемых марок из списка социально-значимых товаров, анализ динамики роста цен отдельных брендов в сравнении со средней ценой на аналогичный товар – эти и ряд других вопросов обсуждались на совещании, которое провел министр экономического развития Максим Решетников с участием представителей минпромторга и Росстата.
Участники совещания, в частности, указали на необходимость синхронизировать данные контрольно-кассовой техники ФНС с данными Росстата и Минпромторга. Это позволит вести более качественный мониторинг цен на предмет угрозы их роста, сообщила пресс-служба Росстата.
Сегодня Росстат отслеживает широкий спектр товаров и услуг – 102 позиции еженедельно и 520 ежемесячно. Этот список шире, чем базовый потребительский набор и позволяет оценивать темпы роста цен на ряд популярных товаров. Среди отслеживаемых позиций – лекарства, медикаменты (10 наименований еженедельно и 42 – ежемесячно), фрукты и овощи (7 наименований еженедельно и 15 – ежемесячно), услуги ЖКХ и муниципального автотранспорта. В целом ежемесячно отслеживается более 700 тысяч ценовых котировок в магазинах различного типа в 282 городах страны.
Максим Решетников предложил в рамках поручения председателя правительства РФ рассмотреть вопрос о расширении количества отслеживаемых брендов в рамках одного товара. Хотя Росстат отслеживает изменение цен по каждому товару и услуге на более чем 5 торговых марок, министр отметил, что расширение числа марок позволит точнее измерять отклонение темпов роста цен по отдельным брендам от средней цены и анализировать рыночное поведение производителей.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что по поручению президента и председателя правительства России сейчас уделяется особое внимание базовым продуктам питания и социально значимым товарам, ситуация с ценами на них тщательно мониторится.
«Мы делаем это вместе с коллегами из минэкономразвития, ФАС и минсельхоза. В понедельник мы доложим в правительство все необходимые решения», - подчеркнул Евтухов, отметив, что из базовых продуктов питания выросли на полке в цене две позиции – сахар, подсолнечное масло.
Триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены более чем в два раза. При этом розница существенно, практически вполовину, сдемпфировала этот рост. Это стало возможным потому, что цены на социально значимые товары и базовые продукты питания формируются розницей исходя из широкой потребительской корзины, и наценка на эти товары делается минимальная.
По словам Евтухова, к решению поставленной задачи – не допустить роста цен – сейчас подключены все участники товаропроводящий цепочки. Будет сделано все, чтобы цены стабилизировались на минимально возможном уровне. Государство и компании проводят единую политику в этом вопросе. Абсолютное большинство торговых операторов ведут себя очень ответственно с ценами. По данным Росстата средняя торговая наценка на социально-значимые товары находится на уровне 15%, а в крупнейших торговых сетях она еще меньше.
Использование данных ККТ должно помочь Росстату увеличить число торговых точек, в которых проводится ценовой мониторинг, считает руководитель Росстата Павел Малков. Сегодня еженедельно учитывается динамика изменения стоимости товаров и услуг в более чем 83 тысячах торговых точек, которые находятся в 282 городах всех регионах страны.
«Использование данных ККТ увеличит число магазинов и предприятий сферы услуг, позволит дотянуться до поселков и небольших населенных пунктов, а также расширить число брендов в каждой товарной позиции», – отметил глава Росстата. В настоящее время совместно с ФНС Росстат проводит эксперимент по использованию данных ККТ при расчете цен. Для его успешного завершения необходимо решить несколько важных вопросов – структурировать данные и создать систему перевода кодировок, применяемых торговыми сетями, магазинами и предприятиями сферы услуг, в машиночитаемые форматы для расчета ИПЦ. Росстат заканчивает разработку концепции использования больших данных в статистике, а в 2021 году будет создан программный комплекс, позволяющий использовать алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для расчета ИПЦ с использованием данных ККТ.
Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря, на совещании о ситуации на продовольственном рынке призвал членов правительства активнее реагировать на рост цен на продукты и дал четыре дня на подготовку нормативных актов для решения проблемы.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Накануне обеспокоенность ростом цен на базовые продукты выразил Владимир Путин: президент отметил, что из-за этого у россиян может не хватить денег на покупку еды.
Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54 процента, подсолнечное масло — на 23,78 процента, макароны — на 10,45 процента, хлеб — 6,34 процента.
Мишустин отреагировал и раскритиковал министров и вице-премьеров, которые «упустили ситуацию». По данным источников РИА Новости, власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на социально значимые продукты, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Рекомендации по уровню оптовой цены дали и торговым сетям.
Фото: pixabay.com
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