В Бурятии прирост зараженных COVID-19 составил 226 случаев за сутки

Умерло в субботу 5 человек



В Бурятии на утро 13 декабря зарегистрировано 22 256 (+226) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 55% (12 188) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 3527 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 18243 (+371) человек. Дополнительно снято с наблюдения 448 пациентов. Умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 507 (+5) человек.



Из 226 новых случаев COVID-19: 179 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1872 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1429. В отделениях реанимации находится 100 пациентов (из них старше 65 лет – 63), на ИВЛ 59 пациентов (из них старше 65 – 39), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 46.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2622 коек, занято – 1872, свободно – 750 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,4%.



Амбулаторное лечение проходят 1634 пациента с COVID-19, наблюдается 6915 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 311 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 96 082 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



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